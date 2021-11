A resposta do Podemos ao boato de que Moro seria candidato em São Paulo

Na festa de filiação de Sergio Moro ao Podemos, a cúpula do partido fez questão de divulgar que ele escolheu o Paraná como seu domicílio eleitoral. O objetivo foi refutar o boato, espalhado por aliados de João Doria, de que o ex-juiz poderia se candidatar ao Senado por São Paulo.

No Palácio dos Bandeirantes, aliás, há dúvidas ainda sobre se o Moro levará mesmo adiante a pretensão presidencial. Sem fechar portas, o ex-ministro da Justiça e o governador de São Paulo continuam se falando no privado e trocando afagos em público.

Filiado no Paraná, Moro teria que desbancar o senador Alvaro Dias, seu correligionário no Podemos, se quisesse disputar a única vaga do Senado em 2022. Dias garante que o ex-juiz concorrerá ao Palácio do Planalto.