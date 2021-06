A próxima aglomeração de Bolsonaro será no Espírito Santo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na sexta, seguindo sua rotina de eventos país afora com aglomerações e, às vezes, passeios de moto, Jair Bolsonaro vai entregar moradias populares em São Mateus (ES).

O Espírito Santo tem, no momento uma taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 em 65,29%. Desde o início da pandemia, 11.041 mortes foram registradas pela doença no estado. O número de casos confirmados chega a 492.387.

Não há, no roteiro de Bolsonaro, nenhuma agenda relacionada à pandemia.