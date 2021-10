A pesquisa eleitoral que animou Freixo e Cláudio Castro no Rio

Entusiastas do nome de Marcelo Freixo ao governo do Rio em 2022 ficaram animados com a pesquisa do início do mês da Real Time Big Data que colocou o deputado do PSB com 25% do eleitorado, contra 18% do atual governador Cláudio Castro (PL), que disputará a reeleição. Alheia à confiança do rival, a gestão de Castro, por sua vez, considerou o resultado “animador demais”. Todo mês a equipe do governador faz uma pesquisa para saber quanto o chefe do executivo é conhecido no Rio. Em setembro, Castro era desconhecido por 45% da população, contra 26% de Freixo. “Se quase metade do Rio não conhece o governador e ele tem já 18% do eleitorado, imagina quando a campanha começar? Ele pode ultrapassar o Freixo, inclusive”, disse ao Radar um empolgado auxiliar de Castro.