A iniciativa do WeWork para estimular o empreendedorismo negro

Para estimular o empreendedorismo negro, a WeWork lançou um programa que vai oferecer escritórios privativos em uma de 30 unidades no Brasil, sem custo, pelo período de um ano. Podem participar empreendedores ou indivíduos que se auto identificam como negros, que tenham startup ou uma empresa de até dez colaboradores sediada no país.

A iniciativa abre caminho para maior democratização e diversidade da sociedade, avalia o diretor da empresa no país, Lucas Mendes. A iniciativa terá como embaixadora a ativista Bielo Pereira. As propostas devem ser enviadas até o dia 15 de dezembro. As startups selecionadas poderão participar do WeWork Labs, programa de capacitação e mentoria com apoio personalizado.