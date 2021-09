A hora da verdade para o governador do Amazonas no STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os ministros do STJ irão julgar no dia 20 deste mês a denúncia da PGR contra o governador do Amazonas, Wilson Lima.

O governante é investigado por suspeita de participação num esquema de corrupção que fraudou contratos da área de Saúde do estado durante a pandemia.

A leitura de ministros ouvidos pelo Radar é de que a situação de Lima é realmente delicada.