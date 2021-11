A guerra nas prévias do PSDB continua

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As prévias do PSDB viraram mesmo um roteiro de novela mexicana. Além do palavrório dos líderes sobre frutas, a sigla comandada por Bruno Araújo conseguiu distribuir há pouco uma nota em que anunciava um entendimento sobre o fim da disputa sem que entendimento de fato existisse.

Bastou o texto ser divulgado para Eduardo Leite detonar a articulação. “A votação para escolha do candidato do PSDB à Presidência da República será concluída até o próximo domingo”, diz o texto divulgado.

Esqueceram de combinar com todas as candidaturas. Segue o baile.