A guerra das agências de publicidade pela conta da Caixa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

A Caixa recebeu nesta semana uma série de recursos que questionam o resultado da licitação de publicidade do banco, uma das maiores do governo, de 374 milhões de reais. As vencedoras da disputa foram Binder FC Comunicação, Calia Y2 Propaganda e Propeg.

Até o momento, as agências Nova/SB, Fields e Lua Propaganda já enviaram recursos administrativos à comissão de licitação do banco apontando diferentes inconformidades para derrubar a concorrência. As reclamações também já chegaram aos ouvidos de Pedro Guimarães, o todo poderoso presidente da Caixa.