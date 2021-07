A audiência da emocionante conquista de Rebeca em Tóquio

A ginasta Rebeca Andrade fez história na manhã desta quinta, 29, ao conquistar a primeira medalha olímpica da ginástica artística feminina do Brasil.

Além de emocionar os brasileiros com a prata na final individual da competição geral em Tóquio, Rebeca também ajudou a turbinar a audiência da Globo, que transmitiu o feito ao vivo.

Segundo a emissora, a audiência na faixa entre 7h58 e 10h27 no PNT (Painel Nacional da Televisão) aumentou 50% em relação às últimas quatro quintas-feiras anteriores ao início dos Jogos.

No total, foram 12 pontos de audiência e 42% de participação das TVs ligadas. Em São Paulo, a audiência na mesma base de comparação cresceu 38%, com 11 pontos. No Rio, a alta foi de 36% com 15 pontos.