57,5% discordam da decisão de Fachin de livrar Lula da Lava-Jato

Levantamento nacional realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira mostra que a maioria dos brasileiros não aprovou a decisão do ministro Edson Fachin de anular a ficha criminal do ex-presidente Lula.

Na segunda, o ministro que é relator da Lava-Jato no STF invalidou as condenações do petista por corrupção e devolveu Lula ao jogo político justamente na semana que antecede o sétimo aniversário da operação, deflagrada no dia 17 de março de 2014.

Decisão de Fachin sobre Lula

Segundo o Paraná Pesquisas, 57,5% dos entrevistados disseram discordar da decisão de Fachin que livrou Lula das condenações. 37,1% responderam que concordam com a decisão do ministro do STF. Outros 5,4% não opinaram.

O instituto ouviu 2.215 brasileiros de todas as 27 unidades da federação. O grau de confiança é de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,0% para os resultados gerais.