302 servidores do Planalto já tiveram coronavírus, diz levantamento

Dados da Secretaria-Geral da Presidência da República mostram que o Planalto tinha, no começo do mês, vinte servidores com Covid-19. Desde o início da pandemia, o palácio soma 302 casos, quase 9% do total de servidores.

Os casos são acompanhados pela Coordenação de Saúde da Presidência, que mantém a orientação para que os servidores a procurem para assistência médica quando apresentarem quaisquer sintomas relacionados à Covid-19, a fim de avaliar necessidade de testagem.

Nos casos considerados suspeitos, os servidores são orientados a ficar em casa até o resultado do exame. Desde o início da pandemia, em março, a Presidência adotou protocolos de limpeza e passou a realizar desinfecção das áreas comuns com máquinas de alta tecnologia, limpeza detalhada de equipamentos dos servidores (computadores, teclados, telefones, etc) e ampliação do fornecimento de álcool em gel em suas dependências.

Atualmente, mais de 40% dos servidores do palácio estão em trabalho remoto ou em escala de revezamento. Os dados do atual levantamento foram fechados em 30 de setembro e não incluem casos confirmados depois, como o do ministro Luiz Eduardo Ramos, por exemplo.