Frase do dia: Louise Glück Poeta americana foi a vencedora no Nobel de Literatura em 2020 Por Redação - Atualizado em 14 out 2020, 16h15 - Publicado em 15 out 2020, 05h56

“O não dito, para mim, exerce grande poder.” LOUISE GLÜCK, poeta americana vencedora do Nobel de Literatura em 2020 (1943-)