Por que Queiroz depositou dinheiro na conta de Michelle? Pergunta que não cala Por Ricardo Noblat - Atualizado em 28 ago 2020, 04h47 - Publicado em 28 ago 2020, 10h00

Bem que o presidente Jair Bolsonaro parecia disposto a revelar por quais motivos Fabrício Queiroz e sua mulher depositaram R$ 89 mil na conta bancária da primeira-dama Michelle.

No último domingo, a pergunta feita por um repórter levou Bolsonaro a ameaçar encher sua boca de “porrada”. Desde então a pergunta é repetida centenas de vezes por dia nas redes sociais.

Quinta-feira é dia de live de Bolsonaro no Facebook. Ele sente-se à vontade porque falar o que quer e não corre o risco de ser incomodado por perguntas embaraçosas.

Ao sentar-se, ontem, diante da câmera montada na biblioteca do Palácio da Alvorada para mais uma gravação, Bolsonaro portava um papel onde estava escrito:

“Botar um ponto final na questão envolvendo Queiroz e a primeira-dama”.

Deve ter refletido muito antes de decidir encarar a questão. Pois bem: a live foi ao ar, terminou, e ele não respondeu à pergunta. Por esquecimento, não foi.

A pergunta seguirá sendo repetida nas redes sociais: por que Queiroz e sua mulher depositaram 89 mil reais na conta bancária da primeira-dama Michelle?

Uma placa com a pergunta foi afixada à porta do Palácio do Planalto e depois removida por agentes de segurança. Outra, em uma rua de Montes Claro, interior de Minas Gerais.