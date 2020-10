O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na reta final, Trump vira o jogo e derrota Biden Enquete Por Ricardo Noblat - Atualizado em 14 out 2020, 04h52 - Publicado em 14 out 2020, 10h00

Foi uma virada surpreendente a que aconteceu com a mais recente enquete deste blog no Twitter. Biden vencia Trump com folga até o fim da tarde de ontem. Esgotado o prazo para respostas no início da madrugada de hoje, tendo votado 21.570 leitores, o resultado:

“Você torce por quem na eleição para presidente dos Estados Unidos?”

Biden – 25,4%

Trump – 69,7%

Não torço por nenhum – 4,9%