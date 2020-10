Por Coluna Siga



Frase do dia Jair Bolsonaro - 26 out 2020

“Tu quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo. Mas você vai comprar lá na Venezuela”. (Jair Bolsonaro, em resposta a um dos seus devotos que reclamou do preço alto do arroz)