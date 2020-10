Por Coluna Siga



Frase do dia Eduardo Pazuello Por Ricardo Noblat - Atualizado em 23 out 2020, 03h18 - Publicado em 23 out 2020, 07h00

“É simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu?” (Eduardo Pazuello, general, ministro da Saúde, infectado pelo vírus, depois de desautorizado por Bolsonaro sobre a compra da vacina chinesa. Pazuello diz que está tomando hidroxicloroquina)