Frase do dia Celso Russomanno Por Ricardo Noblat - Atualizado em 14 out 2020, 08h18 - Publicado em 14 out 2020, 07h00

“Talvez eles sejam mais resistentes que a gente porque eles convivem o tempo todo nas ruas, não têm como tomar banho todo o dia.” (Celso Russomanno, candidato de Bolsonaro a prefeito de São Paulo, sobre moradores de rua que, segundo ele, seriam menos sujeitos a Covid-19)