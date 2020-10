Por Coluna Siga



Frase do dia Celso Russomano Por Ricardo Noblat - Atualizado em 2 out 2020, 02h59 - Publicado em 2 out 2020, 07h00

“Estive com Bolsonaro. Ele pegou no meu braço e disse: ‘Celso, cuide de São Paulo!’ Vou cuidar, vou dar o Auxílio Paulistano, porque sou amigo do Bolsonaro”. (Celso Russomano. E assim nasceu o Auxílio Paulistano, filho da Renda Brasil, sobrinho da Renda Cidadã, órfã de recursos)