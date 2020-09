O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Frase do dia Fernando Henrique Cardoso Por Ricardo Noblat - Atualizado em 29 set 2020, 02h23 - Publicado em 29 set 2020, 07h00

“Não existe isso de amigo de presidente. Ok, eu sou amigo do Clinton. Mas isso é muito difícil. E para ser amigo precisa pelo menos saber falar a mesma língua”. (Fernando Henrique Cardoso, sobre a suposta amizade de Bolsonaro com Trump)