“Se não estamos travando nenhuma guerra com outro país, por que nossos 50 ou 60 mil soldados não estão agindo para combater as queimadas na Amazônia e no Pantanal? A gravidade do incêndio é irresponsabilidade de Bolsonaro”. (Lula)