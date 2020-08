O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Tem algum médico aí? A eficácia dessa máscara é quase nula”. (Jair Bolsonaro, depois de ouvir de uma apoiadora, à entrada do Palácio da Alvorada, que ela só tiraria fotos com ele quando não precisasse mais do acessório. O mundo todo deve estar errado, só Bolsonaro certo)