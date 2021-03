O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“A pior coisa é você não ter escolha. Ao não ter, permite o que aconteceu: a eleição do Bolsonaro. Teria sido melhor algum outro? Provavelmente, sim. Olhando o que aconteceu com o Bolsonaro, me dá um mal-estar não ter votado em alguém contra ele”. (Fernando Henrique Cardoso)