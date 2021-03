O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Não é pelo leitão, mas pela descontração festiva da mesa farta de altas gargalhadas no mesmo dia em que os cemitérios mais receberam corpos de vítimas do vírus. Choca. Afronta. Enoja”. (Fabio Trad, deputado federal do PSD-MS, sobre o almoço oferecido por Bolsonaro no Alvorada)