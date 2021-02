O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“O ex-presidente Lula merece o julgamento do Supremo Tribunal Federal de forma isenta, com menos pressão. A pressão que a imprensa fazia no passado em qualquer destes julgamentos era desproporcional ao direito de defesa de qualquer cidadão”. (Rodrigo Maia, deputado do DEM-RJ)