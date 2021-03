Depois da cloroquina, os Bolsonaro apostam em spray nasal

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Há pouco mais de uma semana, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que mandaria uma comitiva a Israel atrás de um spray nasal que estaria operando milagres no tratamento da Covid.

Como a Justiça cobrou-lhe melhores explicações a respeito, ele passou a dizer que a comitiva discutiria acordos na área de ciência e tecnologia e trocaria informações sobre vacinas.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos integrantes da comitiva, a primeira coisa que fez ao chegar por lá foi confirmar o interesse do governo do seu pai pelo tal do spray.

A comitiva é chefiada por Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, que ontem foi advertido por um funcionário do governo israelense para que usasse máscara em prédios públicos.

Segundo o Zero Três, “o novo medicamento, chamado EXO-CD24, tem tido uma eficiência perto de 100% nos primeiros testes com relação ao combate à Covid-19”. Foi o que ele leu num folheto.

Até agora, a droga foi testada apenas em 30 voluntários em estado grave internados no Hospital Ichilov. O inventor da droga diz que 29 deles se recuperaram em três a cinco dias.

A direção do hospital está interessada em testar a droga no Brasil cujo povo é famoso “por ser miscigenado, com material genético bem diversificado”, justificou Eduardo.

Não há tratamento preventivo contra o vírus que tenha se revelado eficaz em parte alguma do planeta, assevera a Organização Mundial da Saúde.