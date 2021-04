Campanha contra o vírus chega com mais de um ano de atraso

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se faltasse prova convincente da omissão do governo Bolsonaro no combate à pandemia da Covid-19, deixou de existir quando ontem, e somente ontem, o presidente autorizou a veiculação no Youtube e em outros canais de informação de uma campanha a favor do uso de máscara facial e do distanciamento social.

Por que só agora, quando já morreram 348.934 pessoas, 3.547 delas nas últimas 24 horas? Já são 79 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de mil. O país completa agora 24 dias com essa média acima dos 2 mil mortos por dia. E já são duas semanas com a média acima da marca de 2,5 mil.

O uso de máscara foi uma das primeiras recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde quando a pandemia dava seus primeiros passos, assim como o distanciamento social para evitar o crescimento do número de infectados. Bolsonaro ainda desfila por aí sem máscara e aconselha as pessoas a circularem à vontade.

A campanha vai chover no molhado. Não passa de manobra do governo para fazer de conta que sempre esteve alinhado com as melhores práticas de combate ao vírus. Vem tarde. Seria mais barato se Bolsonaro gravasse um vídeo dizendo que a máscara e o isolamento social são imprescindíveis. Por que não grava?