O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Bom sinal para Davi Alcolumbre, ruim para Rodrigo Maia Presidência da Câmara ao alcance do MDB Por Ricardo Noblat - Atualizado em 21 set 2020, 03h22 - Publicado em 21 set 2020, 09h00

Hoje, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal se inclina pela decisão de nada decidir sobre o direito de David Alcolumbre (DEM-AP) e de Rodrigo Maia (DEM-Rio) de tentarem se reeleger respectivamente presidentes do Senado e da Câmara. O que significa: a decisão caberia aos deputados e senadores.

Se for assim, Alcolumbre tem mais chances de se reeleger do que Maia. Primeiro porque os senadores são apenas 81, e Alcolumbre é presidente de um só mandato. Segundo, porque é mais difícil construir uma maioria entre 513 deputados, e Maia preside a Câmara pelo terceiro mandato consecutivo.

O Centrão quer fazer o sucessor de Maia, mas está dividido. A não se reeleger, Maia apoiará seu colega Baleia Rossi (SP), presidente do MDB. Essa solução está sendo costurada também por Michel Temer, a quem o presidente Jair Bolsonaro ouve muito. Perguntei no último fim da semana a um cacique do MDB:

– Impressão minha ou vocês estão indo para o governo?

Resposta:

– Já fomos.