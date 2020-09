O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Bolsonaro e a vitimização (por Helena Chagas) A culpa é sempre dos outros Por Helena Chagas - Atualizado em 24 set 2020, 04h06 - Publicado em 24 set 2020, 11h00

Discursos de vitimização costumam render votos, sobretudo quando têm algum fundamento – como a facada real que Jair Bolsonaro levou em setembro de 2018, e que parece ter sido decisiva em sua eleição. Só que o presidente tomou gosto pelo modelo, e a pergunta que se faz é se, sem outra facada, vai repetir a façanha em 2022. Está tentando. Hoje em dia, Bolsonaro é vítima dos governadores e prefeitos que impuseram o isolamento e provocaram o desemprego durante a pandemia; do STF que deu poder aos estados e municípios e também o investiga; dos índios e caboclos que tocaram fogo na Amazônia; dos procuradores que perseguem e insistem em processar seus filhos; e até de uma fantasiosa perseguição aos cristãos no país, da qual tomamos conhecimento por seu discurso na ONU. O presidente da República se coloca como vítima até de sua própria equipe econômica, quando ela propõe providências impopulares como o congelamento de aposentadorias e a redução de benefícios para idosos e deficientes – que ele rejeita publicamente com estardalhaço.

A personagem construída por Jair Bolsnaro não tem culpa de nada, e nunca é responsável por algo de ruim ou de errado que aconteça ao Brasil ou aos brasileiros. Não gosta de falar nos quase 140 mil mortos da Covid-19. Assume apenas os acertos da pandemia, como o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 — que nem foi ele que inventou, mas que ajudou a reverter a curva de queda e aumentou sua popularidade. Em campanha permanente, Bolsonaro se ausenta de deveres e obrigações ingratas que são inerentes ao papel de chefe de Estado e de governo, jogando-os no colo de terceiros.

Mas seu saco de bondades tem fundo. O auxílio-emergencial recebido por 44% das famílias do país teve que ser reduzido para R$ 300 e acaba no fim do ano. Com os recursos disponíveis no orçamento, o governo não terá condições de apresentar ao país um programa de renda que cubra essa gente toda. Vai ficar muita gente de fora, e no momento em que o desemprego aumenta: segundo o IBGE, de maio a agosto atingiu mais 2,8 milhões de pessoas, uma alta de 27% , e todas as previsões são de que crescerá ainda mais até o fim do ano. Isso coincide com o crescimento da inflação dos alimentos, registrado a cada semana.

O que vai fazer Bolsonaro diante dessa agenda? Afinal, na sua narrativa, a vítima é sempre ele — e não os brasileiros que sofrem e morrem de Covid, que perdem os empregos, ou que voltam ao triste mapa da fome. Mas que, é sempre bom lembrar, o elegeram na esperança de que resolvesse ao menos alguns de seus problemas. Conseguirá o presidente da República continuar passando ao largo das mazelas e, em 2022, ser escolhido de novo para se comportar como se não tivesse nada com isso? A rigor, ele nunca deixou de ser um candidato, botando a culpa de tudo também em quem veio antes dele. Com um ano e oito meses de governo, porém, já entrou naquele território simbólico em que quem veio antes de Bolsonaro foi Bolsonaro.

Helena Chagas é jornalista