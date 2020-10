Aprovação do nome de Kassio para o Supremo é pule de dez

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Marcada para amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a sabatina do desembargador Kassio Nunes Marques é jogo jogado. Alguns senadores farão perguntas embaraçosas ao indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga no Supremo Tribunal Federal do ex-ministro Celso de Mello, que se aposentou.

Mas, e daí? E daí também, quando nada para tentar salvar as aparências, que a sabatina se estenda por muitas horas? Direita e esquerda unidas jamais serão vencidas. E não é o fato de Kassio ser um nordestino que operou união tão esdrúxula. Nem sua decantada simpatia e humildade. A Lava Jato explica.

Kassio se apresenta como um juiz garantista, seja lá o que isso signifique. Caso um juiz garantista seja aquele que não interpreta a Constituição, simplesmente cumpre o que ali está escrito, lembre-se o recente voto nessa mesma linha do ministro Marco Aurélio Mello que libertou o traficante de drogas André do Rap.

Estancar a sangria provocada pela Lava Jato é o objetivo da esmagadora maioria dos políticos, parte deles que responde a processos por corrupção, parte com medo de responder um dia. E Kassio irá para o Supremo com a missão que Bolsonaro lhe confiou de acabar com a Lava Jato. Simples assim.

Direita, esquerda, centro e, principalmente, Centrão sabem onde lhe apertam os calos. O Centrão, aliado de Bolsonaro, engorda a cada dia que passa com a adesão de outros partidos, inclusive o MDB do ex-presidente Michel Temer, interessados em governar pelo bem do país. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.