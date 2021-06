Usina utilizada na ditadura deve ser usada para reforma agrária

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, afirmou que seria bonito e simbólico que as terras onde ficavam a usina Cambaíba, no Rio de Janeiro, fossem usadas para reforma agrária. “Seria mesmo bonito e simbólico que essas terras fossem usadas para reforma agrária”, disse à coluna.

O pai de Felipe, Fernando Santa Cruz, teria sido um dos desaparecidos incinerados na usina na época da ditadura militar.

“Seria uma homenagem ao meu pai e aos que tombaram por democracia e justiça social”, afirma Felipe Santa Cruz.

Como a coluna mostrou, a Justiça autorizou a desapropriação da região onde ficava a usina Cambaíba. As terras serão entregues ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para assentar famílias que ocupam o local.