Temer e o sonho da terceira via

Brasília é uma das cidades mais curiosas do mundo. Por ser a capital política do país, de uma hora para a outra as articulações mudam, como as nuvens e o clima.

Interlocutores do presidente Michel Temer já começam a sonhar de novo com ele na presidência. Olha o que um deles escreveu para a coluna: “O tempo é o senhor da razão. Se não aparecer 3ª via; se ele estiver bem em alguma pesquisa; por que não?”.

De fato, Temer foi o vencedor da semana. O ex-presidente apareceu como estadista, foi e voltou a Brasília em um avião enviado pela presidência e acabou aplaudido em um restaurante em São Paulo como pacificador.

No mesmo local, uma mulher disse a ele: “essa calma que estamos vivendo é graças a você”. Ou seja, ele saiu de zero visibilidade para ultra visibilidade nacional novamente, após escrever a “Declaração à Nação” de Jair Bolsonaro.

Estamos falando do mesmo presidente que chegou ao recorde histórico de impopularidade de 82% dos brasileiros descrevendo seu governo como ruim ou péssimo, em junho de 2018.

Mas, note, disse o mesmo interlocutor, ele encerrou seu mandato com a reprovação em queda, com “apenas” 62% dizendo que o governo era ruim ou péssimo.

Após salvar a semana, Michel Temer já está acreditando no que ele mesmo falava nos bastidores em 2018: “sentirão falta de mim”.