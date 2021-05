Reunião entre Lula e Pacheco ainda não foi confirmada, mas já tem agenda

O encontro entre o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o ex-presidente Lula, mesmo ainda não confirmado pelos dois lados, tem um tema definido: o aumento do auxílio emergencial, benefício do governo federal criado na pandemia para ajudar a população mais pobre. Até agora não está fechado, mas pode evoluir nas próximas horas.

O que acontece é que a iniciativa do encontro foi da bancada do PT, já que o ex-presidente Lula está em Brasília. Apesar das inúmeras notícias sobre a possibilidade da audiência, o pedido não foi formalizado oficialmente pelo partido à presidência do Senado, segundo apurou a coluna.

Mas, se for, não haverá obstáculo ao encontro. O senador Rodrigo Pacheco tem tratado o cargo de presidente do Senado como institucional, e receber ex-presidentes, governadores e prefeitos é algo comum em sua agenda.

É sempre bom lembrar que, na sua vitoriosa campanha, Rodrigo Pacheco foi apoiado pela esquerda. Isso, na época, até causou muita perplexidade por ele ter o aval da oposição esquerdista e por bolsonaristas. Pacheco é um parlamentar anfíbio e pode falar com os dois lados da atual disputa política brasileira.

Já Lula tem boa ponte para falar com Rodrigo Pacheco. Ela foi construída exatamente quando a esquerda, inclusive o PT, apoiou a candidatura do atual presidente do Senado.