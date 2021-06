Por que Bolsonaro escondeu a placa na “motosseata”

Assessores do presidente Jair Bolsonaro se incomodaram com uma crítica específica relacionada à “motosseata” que ocorreu no ultimo fim de semana. Não foi a aglomeração ou mesmo o comício eleitoral, até porque o Bolsonaro juntando pessoas na pandemia não é novidade alguma, e eles, os governistas, não acreditam que foi um ato de campanha.

O que pegou mesmo internamente no governo foi a questão da placa da moto. O presidente, por aconselhamento do seu staff, escondeu das autoridades a placa da moto que usou. Na avaliação desses assessores, há uma explicação simples para isso.

Os veículos do presidente não tem placa. Os carros que Bolsonaro utiliza em Brasília, ou em viagens oficiais, são todos com uma placa sem número, com identificação apenas do governo.

A ideia era a proteção de Bolsonaro e do veiculo, como já acontece sempre. Por isso, a tal placa “tampada”. Os assessores também explicam que área era isolada para o evento do presidente, o que também tira a necessidade de qualquer identificação. A explicação pode não ter convencido a todos, mas é esta no Palácio do Planalto.