Os números de Augusto Aras na pandemia

O gabinete de acompanhamento da pandemia da Covid-19, instituído pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, para coordenar os esforços do Ministério Público no combate ao novo coronavírus, instaurou 2.251 procedimentos extrajudiciais, realizou 218 reuniões de articulação e emitiu 229 boletins e informativos técnicos.

As informações foram apresentadas nesta terça-feira (22) na sessão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que lamentou o fato de o Brasil ter chegado a 500 mil mortes decorrentes da doença.

“O distanciamento histórico permitirá que a pandemia seja olhada com olhar mais crítico e menos emocional. Quando isso acontecer, o MP estará bem avaliado pelo que fez nesse período”, disse o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques na sessão.