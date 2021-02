Os desafios da vacinação contra a Covid-19 entre indígenas

A pandemia do coronavírus continua sendo um grande desafio para a população indígena. Se no começo da crise sanitária a vulnerabilidade dos povos e o alto risco de contaminação eram motivos de medo para as tribos e indigenistas, hoje, o principal temor é a própria vacina contra a Covid-19, principalmente por parte dos anciãos.

Em conversa com a coluna, o cacique Antonio Wilson Guajajara, da Aldeia Maçaranduba, situada na Terra Índígena Caru, em Bom Jardim, Maranhão, contou que devido às fakes news sobre a vacina, os mais velhos não queriam ser imunizados. Para convencê-los, foi necessário organizar uma reunião com todos os membros da tribo para explicar a importância da vacina e desmentir boatos.

“Quando a vacina chegou, metade da comunidade ficou com medo, inclusive os mais velhos. Eles ficaram bastante preocupados. Mas tudo porque eram muitas notícias falsas, e aí fazia com que eles ficassem com medo. Fiz uma reunião na aldeia, expliquei, chamei o pessoal da saúde para explicar também a importância da vacina e aí foi que eles tomaram”, relatou.

A aldeia possui cerca de 500 indígenas, entre crianças, jovens e adultos, e todos que estão nos grupos autorizados a receber o imunizante foram vacinados com a CoronaVac, ou seja, cerca de 300 pessoas.

“Somos 500 pessoas, incluindo as crianças. Os que tomaram mesmo a vacina chegam só a um total de 300 pessoas, o restante são crianças, as mulheres grávidas, que chegam na faixa de umas 10, e umas 20 mulheres que estão dando de mamar, que têm criança de colo. Essas também não tomaram por conta que estão amamentando”, disse o cacique.

Apesar de a maioria da aldeia ter sido vacinada, justamente pela não imunização das crianças, gestantes e lactantes, Guajajara enfatizou que os indígenas estão orientados a continuar mantendo os cuidados necessários para evitar a presença do coronavírus na aldeia.

“Os mais jovens, os mais velhos, que ficaram meio preocupados, tomaram também. Ou seja, todo mundo [está] vacinado. Só não as mães com bebê e as grávidas. Elas ainda não tomaram, mas estamos ainda tomando os cuidados para que a gente não possa passar por uma situação que nem está acontecendo em várias cidades”.

A Terra Indígena Caru conta com uma área de 173 mil hectares. No início da pandemia, o cacique Antonio Wilson Guajajara decidiu entrar com a comunidade mais para o interior da mata.