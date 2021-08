O recado escondido na foto de Lula que bombou nas redes

A foto do ex-presidente Lula com a namorada, Janja, que bombou nas redes sociais no último fim de semana tem um recado político claro do petista.

Aos 75 anos, Lula surpreendeu ao mostrar as pernas musculosas numa imagem “despretensiosa”, mas nada na política é por acaso. A força física que o ex-presidente fez questão de mostrar em uma foto com um ângulo favorável traz outra mensagem: Lula tem força para disputar as eleições.

O cuidado maior com a saúde pelo ex-presidente teria começado depois de 2011, quando o político lutou contra um câncer na laringe. Desde então, ele malha das 6h às 7h30 todos os dias. O ex-presidente só interrompeu sua rotina quando foi preso em 2018 e não foi por muito tempo. Um mês após a prisão, a juíza Carolina Lebbos autorizou a instalação de uma esteira na cela do petista. Lula inclusive chamava o aparelho de sua “melhor amiga”.

A foto que recebeu milhares de curtidas com certeza não foi publicada por acaso. Lula está há anos na política e sabe que a imagem faz diferença numa eleição. Embora já tenha 75 anos, é importante que o petista demonstre que tem condições de enfrentar a corrida eleitoral. Até para conseguir um feito inédito na política brasileira (entenda aqui).

Para seus eleitores, é fundamental saber que o ex-presidente está forte e vai conseguir cumprir um eventual mandato sem problemas.

A estratégia deu certo. As pernas de Lula viraram notícia e o petista virou exemplo de vida saudável e boa forma. O terreno já começou a ser preparado para sua tentativa de voltar à presidência do país.