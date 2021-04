O mundo levanta o sarrafo no Clima

O começo da reunião do Clima convocada pelo presidente Joe Biden já foi animadora. Biden anunciou metas mais ousadas do que estava no Acordo de Paris. Agora, os EUA querem reduzir à metade as emissões até o fim desta década e zerar as emissões.

A China foi pelo mesmo caminho e diz que vai neutralizar as emissões até 2060. Prometeu reduzir o uso do carvão. E afirma que fará uma “nova rota da seda” de tecnologias limpas. China e EUA são os dois que mais emitem gases que provocam o aquecimento global.

O problema do Brasil é que o compromisso fica vazio porque o país está fazendo o caminho oposto. Ele está aumentando as emissões. Para se ter uma ideia, mesmo num ano de recessão por causa da pandemia, as emissões de poluentes cresceram por conta do avanço no desmatamento.