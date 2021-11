Frase do dia

“Santos Cruz não teve nenhum receio de ser retirar do governo quando percebeu que, na verdade, o plano de governo não era construir um país melhor, mas simplesmente atender a objetivos pessoais do governante no poder. Isso demonstra desprendimento, demonstra caráter, isso demonstra credibilidade” (Sergio Moro, ex-juiz e agora político, sendo mais uma vez contraditório em sua vida – agora, na filiação do general Santos Cruz, no Podemos. O militar deixou o governo em junho de 2019, dez meses (10, eu repito) antes de Moro)