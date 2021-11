“A cidadania nos mandou uma mensagem clara e forte, tanto ao governo como a todas as forças políticas tradicionais: não estamos sintonizando adequadamente com suas demandas e anseios” (Sebastián Piñera, presidente do Chile, sobre a eleição no seu país que colocou dois extremos e de partidos não-tradicionais no segundo turno, incluindo um simpatizante de Bolsonaro)