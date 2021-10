Frase do dia

Atualizado em 19 out 2021, 08h16 - Publicado em 19 out 2021, 07h53

“O Brasil real precisa disso [segurança e harmonia entre os poderes]. Do mais simples, ao mais poderoso. Ele se impacta com essas crises institucionais. Nesses momentos, e nós claramente passamos por ele, eu prefiro dizer assim, Bonin, nós passamos. Nós sobrevivemos” (Arthur Lira, presidente da Câmara, respondendo sobre a última grave crise institucional brasileira, no 7 de setembro, ao jornalista Robson Bonin, editor do Radar, no programa Amarelas On Air, comandado por Clarissa Oliveira)