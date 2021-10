12 out 2021, 09h39

“O ministro da Casa Civil [Ciro Nogueira], um dos mais importantes cargos políticos, vai jantar com Renan Calheiros? […] O cara que quer destruir Bolsonaro por interesses políticos” (Silas Malafaia, pastor que se envolve mais na política do que na sua igreja, tentando pressionar o presidente Jair Bolsonaro a manter a indicação do “terrivelmente evangélico” André Mendonça para o Supremo. Ciro, o ministro, já trabalha por outros nomes)