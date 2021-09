Frase do dia

“Torço para que seja uma conversão real, sincera. Mas o melhor senhor dos fatos é o tempo. […] Ele é um líder. Se ele usa um vocabulário chulo, se destila ódio, as pessoas se surpreendem com isso. Eu escolhi para a minha vida ser diferente disso, não sou como eles. Você não pode aderir ao mal para enfrentar o mal” (Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em entrevista à VEJA, tratando do recente recuo de Jair Bolsonaro no modo de fazer política)