“Embora tenha participado como convidado na gravação da canção ‘Admirável gado novo’, no disco do cantor Sérgio Reis em maio de 2019, agora em 2021 a gravação perdeu o sentido e tanto o compositor quanto sua editora não autorizarão a utilização da obra. Solicitamos ao escritório do cantor Sérgio Reis que não utilize o fonograma de forma alguma” (Zé Ramalho, cantor, cancelando o uso de sua voz em canção do bolsonarista Sérgio Reis)