Frase do dia

“Encaminho o link do pronunciamento do Exmo. Sr. Presidente da República, realizado no dia 28.07.2021, para fins de apuração de possível conduta criminosa relacionada ao objeto do Inquérito nº 4.781/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria de Vossa Excelência” (Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, enviando um pedido de apuração de Bolsonaro dentro do inquérito das fakenews, após abrir outra investigação contra o presidente no próprio TSE, como revelou a coluna)