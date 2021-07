“Não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas. São indícios. Um crime se desvenda com vários indícios. E digo mais: não temos prova, deixar bem claro, mas indícios de que nas eleições para senadores, deputados, pode ocorrer a mesma coisa. Por que não?” (Jair Bolsonaro, presidente da República, na live em que disse que apresentaria provas, mas acabou admitindo que não as tem)