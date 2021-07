Frase do dia

“Ficamos estupefatos com o vídeo do senhor Eduardo Pazuello recebendo um intermediário da vacina CoronaVac, com o Brasil já tendo iniciado a vacinação com o Instituto Butantan. Mais de 3 mil mortos por dia e o ministro da Saúde estava recebendo intermediários que não tinham vacina. […] No mínimo no falso testemunho à CPI está clara a caracterização penal do ministro” (Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid, afirmando que Eduardo Pazuello cometeu crime de falso testemunho)