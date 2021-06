Frase do dia

“O sonho chavista de poder do presidente [Jair Bolsonaro] que tenta usar o Exército em seu projeto pessoal. O Brasil não é a terra do ídolo inspirador do presidente e não vai se transformar em algo similar. Aqui, ‘EB’ quer dizer Exército Brasileiro e não ‘Exército Bolsonarista’. O Exército enfrenta o mesmo problema das outras instituições brasileiras: o risco de erosão. Infelizmente, a mentalidade anarquista do presidente age para destruir e desmoralizar as instituições, e banalizar o desrespeito pessoal, funcional e institucional. Junto com seguidores extremistas, alimenta um fanatismo que certamente terminará em violência” (Carlos Alberto dos Santos Cruz, general da reserva e ex-ministro da secretaria do governo, respondendo a questão: por que envolver o Exército em crise política?)