“O que eu fiz? Eu li os artigos que existiam, o que havia de coisa publicada, e fui falar com o presidente. Antes de mais nada, eu fui, passei na farmácia e comprei esses remédios da malária, sem receita, e eu tomei por dois dias” (Arthur Weintraub, ex-assessor especial da presidência, contando como começou a aconselhar Bolsonaro no uso da cloroquina no combate à pandemia)