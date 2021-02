Esquerda prepara meme nos EUA: “parece que o jogo virou, não é mesmo?”

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, usou, pela primeira vez, o voto de minerva para superar o empate em 50 a 50 que surgiu na votação do pacote de US$ 1.9 trilhão de Joe Biden. Nos Estados Unidos, o vice-presidente ocupa também o cargo de presidente do Senado – uma Casa que está dividida, com 50 republicanos e 50 democratas e independentes. Como a votação empatou, Kamala deu o voto favorável ao governo do qual faz parte, mostrando que os ventos mudaram mesmo nos EUA.

Agora, a votação do pacote de Biden vai para Câmara de representantes, onde a maioria democrata é mais folgada. Para os analistas, passará facilmente. Com voto de 11 republicanos, essa mesma câmara já puniu a deputada republicana Marjorie Taylor Greene, e tirou-a das comissões das quais fazia parte. A principal era a de educação e o argumento foi de que ela fazer parte de algo tão emblemático após dizer que um massacre numa escola do estado havia sido fraude. Ou seja, ela foi punida por referendar teorias da conspiração.

As duas votações vão mostrando o que ficou claro para os cientistas políticos logo após as eleições que deram vitória para o democrata Joe Biden. Ao menos nos Estados Unidos, a esquerda e o centro começaram a fazer um refluxo na pauta da direita nos últimos anos. Já tem democrata preparando camisas com aquele meme bastante conhecido no Brasil: “parece que jogo virou, não é mesmo?”.