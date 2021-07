Bolsonaro admite Lula no poder

Depois de inúmeros ataques nos últimos dias, questionando a lisura do sistema eleitoral brasileiro e ofendendo até ministros do Supremo, o presidente Jair Bolsonaro finalmente admitiu a volta do ex-presidente Lula ao poder. Ou seja, a vitória do petista nas eleições de 2022 contra ele mesmo, Bolsonaro.

“Já tá certo quem vai ser presidente no ano que vem. A gente vai deixar entregar? A cada dia que passa, vocês estão se conscientizando. Não se justifica. Então, nós temos que conscientizar quem tá do nosso lado. Se as eleições fossem honestas, por causa da tecnologia, por que o mundo não adota? Tá na cara que aqui é voltar a quadrilha de sempre para o poder.”

A declaração do presidente foi dada a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, nesta sexta-feira, 9, ao comentar o resultado das últimas pesquisas eleitorais, que apontam vitória de Lula em 2022. Bolsonaro anda nervoso dia sim e outro também. Parece que o presidente passou a confiar em pesquisas eleitorais.