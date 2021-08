Bolsonaristas tentam derrubar indicação do governo ligando-a ao comunismo

Servidores da Agência Nacional do Petróleo (ANP) estão preocupados com as fakenews que estão circulando para derrubar a indicação de Tabita Loureiro para a diretoria da Agência. Bolsonaristas estão relacionando seu nome ao PCdoB, uma vez que ela também ocupou um cargo de confiança na ANP, mas durante a gestão de Haroldo Lima, que era do partido.

Para Eduardo Simões, presidente da Associação dos Servidores da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a tentativa de “relacionar o nome de Tabita aos governos anteriores, além de uma forma escusa de tentar desvirtuar sua trajetória, é uma politização indesejada das agências, que devem manter autonomia e independência de todo e qualquer governo”.

Tabita é servidora da ANP, especialista em Regulação e já foi aprovada na sabatina da Comissão de Infraestrutura do Senado, porém estão tentando derrubar seu nome dentro do governo e acusando-a de ser comunista.

O nome de Tabita foi validado por representantes do mercado e pela classe política. A expectativa é que a votação no Plenário seja realizada ainda nesta terça-feira, 24.